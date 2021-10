Soedanese premier Hamdok is weer thuis

Besix bouwt grootste ‘afval tot ener­gie’-fa­briek ter wereld

26 oktober De Belgische bouwgroep Besix is in Dubai bezig met de bouw van de grootste fabriek ter wereld die afval omzet in energie. Per dag zal er tot 5.000 ton huishoudelijk afval omgezet worden in 200 MW stroom, legde Peter Lembrechts van Besix dinsdag uit tijdens het bezoek van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Het gaat om ongeveer de helft van al het afval in Dubai. De fabriek zou in de loop van 2024 klaar moeten zijn.