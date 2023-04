Soedanese militie kondigt eenzijdig wapenstilstand van 72 uur af wegens Suikerfeest

Vandaag vindt het Suiker­feest plaats, maar wat is dat nu precies? En wat staat er op het menu?

Vandaag is het zover: na een maand lang niet eten en drinken is de ramadan voorbij en is het tijd voor Eid al-Fitr of het Suikerfeest. Maar wat schaft de pot op zo’n dag? Wat houdt het Suikerfeest precies in? En eet elk gezin iets anders, zoals bij ons met Kerstmis, of zijn er vaste waarden die nooit mogen ontbreken?