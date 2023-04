Soedanese ex-leider Al-Bashir zou in ziekenhuis in Khartoem liggen

Dinsdag waren er tegenstrijdige berichten over de verblijfplaats van Al-Bashir. Al-Bashir heerste dertig jaar lang met harde hand over het land. Hij zat vast in de Kobar-gevangenis in Khartoem na een veroordeling wegens corruptie. Hij staat ook terecht voor een staatsgreep in 1989, aan het begin van zijn heerschappij.

Genocide

Het Internationaal Strafhof is al sinds 2009 op zoek naar Al-Bashir, die beschuldigd wordt van genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in het Darfoer-conflict. De berichten over Al-Bashir duiken op nu er in Soedan een machtsstrijd aan de gang is tussen het leger en paramilitairen. Abdel Fattah al-Burhan, die de facto president van het land is, en ook opperbevelhebber van het leger, wil de strijdkrachten gebruiken om zijn plaatsvervanger Mohammed Hamdan Daglo te verdrijven. Daglo is de leider van een invloedrijke paramilitaire groep, de zogenoemde Rapid Support Forces (RSF). De twee generaals leiden het land, dat 46 miljoen inwoners telt, na twee gezamenlijke militaire coups in 2019 en 2021.