Soedanees leger schort onderhandelingen met rivaliserende RSF op

Vrouwen verkracht door militairen in Soedan: “Niet alle slachtof­fers kunnen nodige hulp krijgen”

Volgens regeringsfunctionarissen in Soedan zijn er verschillende meldingen geweest van verkrachtingen van burgers door gewapende mannen in de hoofdstad Khartoem. Vorige maand braken zware gevechten uit in de stad en op plekken daarbuiten.