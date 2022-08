Socialite, juwelier en weduwe met turbulent liefdesleven: hoe Russische spionne zich weg naar binnen charmeerde in NAVO-kringen

Ze woonde in een prachtig huis met zicht op de Golf van Napels, had een eigen juwelenzaak, schuimde luxueuze feestjes af en deed aan liefdadigheid. Niemand die vermoedde dat de knappe vrouw die onder meer het glas hief met hooggeplaatst personeel van het commandocentrum van de NAVO in het Italiaanse Napels een Russische spionne kon zijn. Maar dat was Maria Adela Kuhfeldt Rivera wel degelijk, zo blijkt uit diepgaand onderzoek van het gereputeerde collectief ‘Bellingcat’ en de kranten ‘Der Spiegel’, ‘La Repubblica’ and ‘The Insider’.

Dat ze het kind was van een Duitse vader en een Peruviaanse moeder, vertelde ze aan vrienden. En dat ze op 1 september 1978 geboren was in Callao, een voorstad van de Peruviaanse hoofdstad Lima.

In 1980 had haar moeder haar zogezegd meegenomen naar de toenmalige Sovjet-Unie om er de Olympische Spelen in Moskou bij te wonen, maar ze was in allerijl teruggekeerd naar huis na een alarmerend telefoontje. De kleine Maria Adela liet ze achter bij een gezin waarmee ze in Moskou bevriend was geraakt.

Misbruikt

Haar moeder keerde nooit terug. Met haar pleegouders had ze een moeilijk band en haar pleegvader zou haar als kind zelfs misbruikt hebben, zo klonk het. Het was een van de redenen waarom ze niet in Rusland wilde blijven of met een Russische man wilde trouwen, maar een nieuw leven wilde uitbouwen in West-Europa.

Hoe ze daar uiteindelijk terechtkwam, is niet helemaal duidelijk. Uit posts van vrienden op sociale media blijkt dat ze zich tussen 2009 en 2011 eerst in Malta en daarna in Rome bevond, waar ze volgens vrienden gemmologie studeerde. Dat is de wetenschap van edelstenen en half-edelstenen. Vanaf 10 oktober 2011 zijn er internationale reisgegevens te vinden op haar naam, die tonen dat ze onder meer naar Parijs trok. Daar ging ze een tijdje wonen om een Master of Business Administration (MBA) te halen. Daar registreerde ze ook haar eigen juwelenmerk, onder de naam Serein. En daarmee legde ze de basis voor haar leven in Napels.

Volgens vrienden trouwde Maria Adela in juli 2012 met een Italiaan. De plechtigheid vond plaats in Rome. In werkelijkheid was haar man echter een Rus met een Italiaans paspoort. Hij reisde na het huwelijk meerdere keren alleen naar Moskou, waar hij op 13 juli 2013 plots overleed. Hij was pas dertig en stierf volgens zijn overlijdensakte aan “een dubbele longontsteking en lupus (een auto-immuunziekte die amper voorkomt bij jonge mannen, red.)”. De aandoening was volgens een vriend minder dan twee maanden eerder vastgesteld.

Maria Adela bleef in Italië en kocht niet later dan oktober 2015 een woning in een chique woonwijk in Napels, die bekend staat om zijn visrestaurants, stijlvolle cocktailbars en adembenemend uitzicht op de zee.

De volgende drie jaar werkte ze zich op in de stad. Ze opende een winkel met juwelen en luxegoederen, die ze later omvormde tot trendy club. Die werd gefrequenteerd door de lokale jetset. Het onderzoek van ‘Bellingcat’ bracht echter aan het licht dat haar juwelenzaak goedkope prullen verkocht die ze insloeg in China.

Ze trad daarnaast ook toe tot het bestuur van de lokale afdeling van liefdadigheidsorganisatie Lions Club. Die had ook heel wat leden die werkten bij JFC Naples, een militair commandocentrum van de NAVO in Napels.

Ze raakte bevriend met een heel aantal van hen, onder meer enkele officieren. Een van hen vertelde aan ‘Bellingcat’ dat hij zelfs een kortstondige relatie met haar had gehad. Het was een van de vele affaires die ze aanknoopte, in wat vrienden een “turbulent liefdesleven” noemen.

Volgens de Amerikaanse kolonel Shelia Bryant - die ook bevriend raakte met Maria Adela - zou de vrouw ook contact gehad hebben met Belgische, Italiaanse en Duitse personeelsleden en officieren van de NAVO.

Kind aan huis

Hoewel Maria Adela kind aan huis was bij heel wat hooggeplaatst personeel van de NAVO en de Amerikaanse marine, is het volgens ‘Bellingcat’ niet duidelijk of ze ooit fysiek op de NAVO-basis geweest is. Wat wel vaststaat, is dat ze heel wat events van de NAVO en de Amerikaanse marine bijwoonde, zoals bals en benefiets.

In 2018 verdween ze plots van het toneel. Ze vloog zonder ook maar iemand in te lichten naar Moskou en keerde niet meer terug. Het enige wat ze meenam, was - volgens douanepapieren - haar kat Luisa. “Het enige stabiele in haar leven”, volgens twee kennissen. Twee maanden later verscheen op haar Facebookpagina wel nog een cryptisch bericht als zou ze behandeld zijn voor kanker, maar daarna niets meer.

Wat niemand wist, was dat ‘Bellingcat’ en ‘The Insider’ een dag voor haar vertrek aan het licht hadden gebracht dat de Russische militaire inlichtingendienst (GROe) haar spionnen bijna tien jaar lang paspoorten had gegeven met opeenvolgende nummers. En het paspoort van Maria Adela paste in het rijtje.

‘Bellingcat’ slaagde er met veel moeite ook in om haar echte identiteit te achterhalen. Maria Adela zou eigenlijk Olga Kolobova heten en geboren zijn in 1982. De vrouw had voor 2018 geen enkel adres, telefoonnummer of digitale voetafdruk in Rusland. Daarna werd ze digitaal heel actief. Ze kocht toen ook haar eerste wagen in Rusland. In 2019 verscheen ze op Russische sociale media en promootte ze onder meer de oorlog in Oekraïne. Ze blijkt ook eigenaar van twee appartementen in dure buurten in Moskou.

Bij de bewijzen die ‘Bellingcat' verzamelde, waren onder meer een foto uit 2021 van het rijbewijs van Kolobova waar ze als twee druppels water op Maria Adela lijkt, het feit dat ze op WhatsApp een profielfoto gebruikt die Maria Adela ook op sociale media gebruikte en een opmerkelijk telefoontje.

Volgens haar telefoondata belde Kolobova op 23 februari 2022 een bekend nummer: dat van het hoofd van het departement van de GROe dat militaire spionnen onder een valse identiteit in het buitenland uitzet. Een man die op de dag dat het nieuws over de paspoorten met de opeenvolgende nummers uitlekte, even voor middernacht twee minuten belde met de Russische generaal Andrey Averyanov, hoofd van de afdeling clandestiene operaties van de GROe. Een dag voor het vertrek van Maria Adela uit Italië.

