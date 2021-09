Socialisten winnen Duitse parlementsverkiezingen, CDU/CSU van Merkel op historisch dieptepunt

De SPD heeft de parlementsverkiezingen in Duitsland gewonnen. De centrumlinkse partij was goed voor 25,7 procent van de stemmen en bleef daarmee de CDU/CSU nipt voor. De conservatieven behaalden uiteindelijk 24,1 procent, een absoluut dieptepunt na zestien jaar regering van afscheidnemend bondskanselier Angela Merkel. De Groenen eindigden op de derde plaats met 14,8 procent en behaalden daarmee het beste resultaat uit hun geschiedenis.

De liberale partij FDP won licht en kwam uit op 11,5 procent, de rechts-populistische AfD verloor 2,3 procentpunt en eindigde op 10,3 procent van de stemmen. Die Linke zakte naar 4,9 procent en belandde daarmee onder de kiesdrempel van 5 procent.

Olaf Scholz, de leider van de SPD, reageerde gisteravond al verheugd toen zijn partij in de exitpolls aan kop ging. Hij zei toen dat een groot deel van de kiezers wil dat hij de nieuwe bondskanselier van Duitsland wordt. “Natuurlijk ben ik blij met de verkiezingsuitslag”, zei Scholz in Berlijn. Volgens hem was de verwachte uitslag een “groot succes” voor de SPD. “De burgers willen verandering”, aldus Scholz in een interview met ARD. “Ze willen dat de kandidaat van de SPD de volgende kanselier wordt. Dat zie je heel duidelijk aan de peilingen, maar ook aan de verkiezingsuitslag.” Uit die uitslag put Scholz “kracht om zo snel mogelijk een regering te vormen”.

Het is duidelijk dat deze verkiezingen het Duitse politieke landschap drastisch veranderd hebben. Na zestien jaar te zijn geleid door bondskanselier Angela Merkel is de conservatieve unie CDU/CSU ingestort. De zusterpartijen verloren zo’n 8 procent ten opzichte van 2017 en boekten het slechtste verkiezingsresultaat sinds de Tweede Wereldoorlog.

De centrumlinkse SPD en De Groenen zijn de grote winnaars van deze verkiezingen, met respectievelijk ongeveer 5,2 en 5,9% procent winst ten opzichte van 2017. Nu ook verschillende andere kleinere partijen het goed doen, zullen de onderhandelingen om een levensvatbare coalitie te vormen waarschijnlijk lang duren. De gedachten gaan dan ook al terug naar 2017, toen het Duitsland vijf en een halve maand kostte om een nieuwe regering te vormen.

‘Jamaica-coalitie’ of ‘verkeerlichtcoalitie’

Wellicht draaien de coalitieonderhandelingen uit op een zogenaamde ‘verkeerslichtcoalitie’ (‘Ampelkoalition’) van SPD, Groenen en de liberale FDP - die de voorkeur heeft van SPD-leider Scholz. De liberalen zouden echter het liefst met de CDU/CSU van afscheidnemend bondskanselier Merkel in de regering stappen en een ‘Jamaica-coalitie’ (in een verwijzing naar de kleuren van de drie partijen die samen de Jamaicaanse vlag vormen) van CDU/CSU, Groenen en de FDP vormen. De Groenen en FDP zouden bij de gesprekken over de vorming van een toekomstige regering de rol van ‘kingmaker’ kunnen vervullen.

Een andere optie die speelde was een regering van SPD, De Groenen en Die Linke. Maar deze optie is niet meer mogelijk omdat laatstgenoemde partij de kiesdrempel net niet heeft gehaald.

Geen ‘GroKo’

De Union en SPD behalen samen nipt geen meerderheid in het parlement, de kans lijkt dan ook zeer klein dat er opnieuw een ‘GroKo’ (grote coalitie) uit de bus komt, zoals eerder in 2017. Dat leidde destijds tot een bittere interne strijd binnen de SPD. Met Scholz als kanselier zou het sentiment binnen de SPD anders kunnen zijn, maar het zal zeker niet tot gejuich leiden onder de sociaaldemocraten. CDU/CSU-leider Armin Laschet sloot de mogelijkheid daarentegen tijdens de campagne niet uit, maar zei gisteravond op de Duitse televisie daar geen toekomst meer in te zien. “Het is tijd voor verandering”, verklaarde hij.

Beide partijen hebben evenwel aangegeven “voor Kerstmis” klaar te willen zijn met de vorming van een nieuwe regeringscoalitie in Duitsland. “Duitsland heeft het voorzitterschap van de G7 in 2022", aldus CDU-kanselierskandidaat Armin Laschet. Zijn sociaaldemocratische uitdager Olaf Scholz stelde dat “we alles moeten doen opdat het mogelijk zou zijn voor Kerstmis, en een beetje vroeger zou ook goed zijn.”

Armin Laschet (CDU) wil ondanks fors verlies regering vormen

Armin Laschet, kanselierskandidaat voor CDU/CSU, wil ondanks het volgens de exitpolls forse verlies voor de Union bij de parlementsverkiezingen proberen om een regering te vormen. “Een stem voor de Union is een stem tegen een regering onder leiding van links. En daarom willen we er alles aan doen om een bondsregering onder leiding van de Union te vormen”, aldus Laschet gisteravond in Berlijn.

Het christendemocratische boegbeeld gaf wel toe dat CDU niet tevreden kan zijn met het resultaat. “Het wordt een lange avond”, wist Laschet.

CSU-leider Söder wil ‘Jamaica-coalitie’

Markus Söder, de minister-president van de Duitse deelstaat Beieren en de leider van de CSU, vindt dat de conservatieve unie CDU/CSU ook de volgende Duitse regering moet leiden. Dit ondanks het naar verwachting tegenvallende verkiezingsresultaat.

Op een partijbijeenkomst in Berlijn sprak Söder zich gisteravond uit voor een door de conservatieven geleide coalitie met De Groenen en de liberale FDP. “Wij geloven heilig in het idee van een Jamaica-coalitie”, aldus Söder. De volgende bondskanselier moet volgens hem Armin Laschet zijn, de leider van de CDU/CSU.

Laschet zelf zei eerder op de avond al dat hij wil regeren, terwijl de partijvoorzitter van de CDU, Paul Ziemiak, eveneens aangaf een coalitie met De Groenen en de FDP te willen.

Annalena Baerbock looft “historische resultaat” van Groenen

Annalena Baerbock, kanselierskandidaat voor de Groenen in Duitsland, heeft zondagavond het “historisch beste resultaat” voor haar partij geloofd. De Groenen haalden 14,8 procent van de stemmen, het beste resultaat voor de partij op nationaal niveau ooit en bijna een verdubbeling tegenover de 8,9 procent bij de Bondsdagsverkiezingen van 2017. Het vorige beste resultaat haalde de partij in 2009, met 10,7 procent.

De Groenen hadden op nog meer gehoopt, maar samen met haar covoorzitter Robert Habeck wil kanselierskandidate Annalena Baerbock onderhandelen over een klimaatregering, zo verzekerde ze haar partijgenoten gisteravond.

De Groenen schoven met Baerbock voor de eerste keer een kanselierskandidaat naar voren. De 40-jarige politica onderstreepte dat haar partij zal blijven vechten voor een “klimaatregering”. Duitsland heeft zo’n regering nodig, aldus Baerbock.

Liberale FDP is klaar voor coalitiegesprekken

Christian Lindner, de leider van de liberale FDP, vindt dat zijn partij zijn positie heeft “versterkt” in Duitsland. Naar verwachting hebben de liberalen zondag zo’n 11,5 procent van de stemmen gekregen, 0,8 procentpunt minder dan bij de parlementsverkiezingen van 2017.

Tegen de televisiezender ZDF zei Lindner gisteravond dat de FDP zich stevig heeft gevestigd door in opeenvolgende verkiezingen dubbele cijfers te halen.

Lindner hield zich op de vlakte over coalitieonderhandelingen na de verkiezingen. De liberalen kunnen zowel de sociaaldemocratische SPD als de conservatieve CDU/CSU aan een meerderheid helpen. De leiders van de CDU/CSU hebben zich al openlijk uitgesproken voor een coalitie met de FDP en De Groenen.

Lindner zei over deze zogeheten Jamaica-coalitie dat een regering met de conservatieven het meest voor de hand ligt voor zijn partij en dat dit een gesprek is dat gevoerd moet worden. Maar verwijzend naar de SPD liet hij erop volgen dat “democratische partijen nooit elkaar moeten uitsluiten voor gesprekken”.

Extreemrechtse AfD grootste partij in Thüringen en Saksen

De AfD is de grootste partij in de oostelijke Duitse deelstaat Thüringen geworden. Na een eerste telling van de stemmen staan de rechts-populisten op 24,0 procent van de stemmen. De centrumlinkse SPD is goed voor 23,4 procent, de CDU behaalt met 16,9 procent plek drie.

Die Linke, de partij waartoe de regionale premier Bodo Ramelow behoort, zakte naar 11,4 procent van de stemmen. De liberale partij FDP komt uit op 9,0 procent en de Groenen 6,6 procent. De opkomst in Thüringen was met 74,9 procent ongeveer gelijk aan die in 2017.

Ook in Saksen hebben de rechts-populisten de meeste stemmen van alle partijen binnengehaald en zijn ze net als in 2017 de grootste. Vier jaar geleden behaalde AfD daar 27 procent, nu was de partij goed voor 24,6 procent van de stemmen.

De AfD behaalt volgens prognoses landelijk gezien tussen de 10 en 11 procent van de stemmen.

Afscheid Merkel

De Duitsers kozen gisteren voor een nieuwe regering, die voor het eerst in zestien jaar niet geleid zal worden door Angela Merkel als bondskanselier. Zo’n 60,4 miljoen kiezers moesten beslissen welke partij het voor het zeggen krijgt in het EU-land met de grootste bevolking en de grootste economie.

Zestien jaar lang zwaaide Merkel de plak over de grootste economie van Europa. Merkel bestuurde Duitsland met rustige vastheid, maar de parlementsverkiezingen van vandaag luiden het einde in van een tijdperk: niet alleen neemt Merkel afscheid als bondskanselier, de toekomst van haar CDU/CSU oogt onzeker. De kans dat de christendemocratische partij op de oppositiebanken belandt, is niet onbestaande.

