Socialisten van Spaanse premier Sánchez lijden verlies bij regionale en lokale verkiezingen

De partij zal daardoor in een aantal gebieden moeten samenwerken met de radicaal-rechtse partij Vox. Belangrijke uitzondering is de regio waar Madrid in valt, waar de verwachting is dat regiopresident Isabel Diaz Ayuso met een absolute meerderheid herkozen is. In een aantal grote steden werden ook burgemeesters gekozen. In onder meer Valencia en Sevilla moest de PSOE daarbij plaatsmaken voor de PP, die de burgemeesterspost houdt in Madrid.