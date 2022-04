Socialiste Hidalgo wil invoerstop op “gas van de schande”

In het licht van de prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne stelde Hidalgo verhogingen van de lonen, pensioenen en minimumlonen voor. Tegelijk sprak ze zich tegen het plan van president Emmanuel Macron uit om de pensioenleeftijd van 62 op 65 jaar te brengen.

Hidalgo, die burgemeester van Parijs is, ligt in de peilingen op slechts 2 procent, een debacle voor de socialisten, die lange tijd sterk stonden in Frankrijk. In een peiling van de krant Le Journal du Dimanche stond Macron zondag op 27 procent en Marine Le Pen van het uiterst rechtse Rassemblement National op 22 procent.