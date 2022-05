Sociaaldemocraten voor het eerst in tien jaar terug aan de macht in Australië na winst in verkiezingen

Amerikaan bouwt een levensgro­te 'Star Wars' X-wing fighter: "Nu ga ik er Oekraïne mee steunen”

De Amerikaanse man Akaki Lekiachvili heeft de voorbij zes jaar gewerkt aan een replica van het beroemde ‘Star Wars’-ruimteschip X-wing. Na heel wat knutselen en lassen is hij geslaagd in zijn missie. De volgende missie is om met het ruimteschip Oekraïne te steunen. Hij zamelt geld in door de X-wing ten toon te stellen en verkoopt zijn levenswerk misschien binnenkort voor het goede doel: “Ik wil het boze rijk bestrijden”.

20 mei