Sociaaldemocrate op weg om eerste vrouwelijke premier van Zweden te worden

Beschuldig­de op proces aanslagen Parijs: “Het lijden van de slachtof­fers heeft mijn hart gebroken”

Op het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs is Adel Haddadi (34) verhoord. De Algerijn reisde samen met twee Irakezen die zich opbliezen aan het Stade de France via de vluchtelingenroute van Syrië naar Europa. Meteen richtte hij zich tot de burgerlijke partijen. “De slachtoffers hebben me diep geraakt. Al hun lijden heeft mijn hart gebroken”, klonk het.

16:24