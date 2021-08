Sociaaldemocraat wint eerste debat voor Duitse verkiezingen

Scholz, Armin Laschet van het conservatieve blok CDU/CSU - de beoogde opvolger van huidig bondskanselier Angela Merkel - en Annalena Baerbock van de Groenen kruisten de degens. Er was met spanning naar het debat uitgekeken, want in de opiniepeilingen doen de drie praktisch niet voor elkaar onder. En ook dat is uniek, want vorige verkiezingen ging het steeds tussen christendemocraten en sociaaldemocraten.