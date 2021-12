Sociaaldemocraat Olaf Scholz verkozen tot nieuwe Duitse bondskanselier

PORTRET. Angela Merkel, een Mädchen dat hard haar best gedaan heeft

Een koude winteravond, begin 1990. In de amper verwarmde barakken van het Zentralinstitut für physikalische Chemie in Berlijn-Adlershof zegt doctor in de kwantumchemie Angela Merkel tegen enkele collega’s: “De politiek boeit me meer dan dit.” Ze neemt haar jas van het haakje en stapt naar de S-bahn, die haar langs de Muur naar Prenzlauer Berg zal voeren. Het begin van een onwaarschijnlijk verhaal waar vandaag een einde aan komt.

