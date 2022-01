Snowboarder vlucht na botsing met Belgische vrouw in Courchevel, parket opent onderzoek

Het parket van Albertville (Frankrijk) is op zoek naar getuigen van een botsing op een skipiste in Courchevel. “Daarbij kwam een Belgische vrouw (30) in botsing met een snowboarder”, vertelt een woordvoerder aan HLN. “Die vluchtte na het ongeval weg.” Het slachtoffer raakte zwaargewond en belandde in het ziekenhuis op intensieve zorgen.

Het ongeval gebeurde zondagmiddag op de groene piste ‘Loze Est’, vlakbij de kruising met een blauwe piste. “Een Belgische vrouw van 30 jaar was daar aan het leren skiën”, vertelt een parketwoordvoerder. “Ze was gevallen en werd rechtop geholpen door haar schoonmoeder, die bij haar was. Net toen ze weer rechtstond, kwam ze in botsing met een snowboarder.”

Bij die botsing raakte het slachtoffer zwaargewond. Ze werd met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Grenoble en werd opgenomen op intensieve zorgen. Volgens France Bleu lag ze daar ook gisteren nog. Over de huidige toestand van de vrouw is niets bekend.

“Het slachtoffer is een vrouw van 30 jaar die werd geboren in Brussel”, vertelt een parketwoordvoerder nog aan HLN. “Ze woont en werkt in Zwitserland en was op vakantie in Courchevel.

Camerabeelden

De politie heeft via de media een oproep naar getuigen van de botsing gelanceerd. “Maar er heeft zich nog niemand gemeld”, klinkt het. “De enige getuige tot hiertoe is de schoonmoeder van het slachtoffer. En op de plaats van het ongeval zijn er ook geen camera’s.”

Een week geleden raakte in het Oostenrijkse Sölden ook al een Belg (37) zwaargewond op de skipiste. Ook daarbij vluchtte een andere skiër weg en ging de politie op zoek naar getuigen.

Doodslag

In het skigebied Flaine in de Franse Alpen is onlangs zelfs een 5-jarig meisje overleden na een botsing met een volwassen skiër. De Franse justitie onderzoekt of de skiër schuldig is aan het ongeluk. Het onderzoek kan leiden tot een aanklacht wegens doodslag.

