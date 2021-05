Snorkelaar spot verloren trouwring rond vis

Eeklo Zeldzame ‘schat’ gevonden bij verbouwing Colruyt: Carolla (92) krijgt verloren gewaande trouwring van overleden man Omer terug

2 mei En of ze er blij mee was! Drie jaar nadat ze de trouwring van haar in 2006 overleden echtgenoot Omer Van Hooreweghe kwijtspeelde, kreeg Carolla Vermeire (92) uit Eeklo haar verloren ring terug van de politie. De ring werd gevonden in... de Colruyt, bij een verbouwing van een aantal bureaus van de winkel in Eeklo.