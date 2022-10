Snelste ontslag ooit: Britse premier Truss dankt minister van Financiën Kwarteng na amper 38 dagen af

“Toen ik gevraagd werd om de taak op mij te nemen, wist ik dat we in een erg moeilijke situatie zaten. De voorbije weken heb ik vaak gezegd dat ‘status quo’ blijven geen optie was. Al te lang wordt dit land achtervolgd door lage groeicijfers en hoge taksen, dat moet veranderen”, aldus Kwarteng op Twitter.

De Britten hebben bakken kritiek op de zogenaamde ‘minibegroting’ van Truss en haar minister van Financiën. Zo was de premier van plan om de rijkste Britten een belastingverlaging cadeau te doen. Er kwam echter steeds meer druk op Truss en Kwarteng om een bocht van 180 graden te nemen in hun beleid. Verwacht wordt dat Truss die ommekeer effectief zal maken en haar onlangs aangekondigde belastingplannen zal intrekken.

Reactie financiële markten

“Truss dreigt afgezet te worden”

Kwarteng weigerde de voorbije dagen vastberaden om een U-bocht te nemen en verklaarde meermaals door te willen gaan met het plan. Of Truss met het ontslag van haar minister van Financiën en de verwachte ommezwaai de financiële markten kan kalmeren, is nog maar de vraag. Verschillende Britse media speculeren al dat ze binnenkort door haar eigen partij zou kunnen worden afgezet.

Kwarteng was nog geen zes weken minister van Financiën. Daarmee is hij de kortst zittende minister van Financiën in het Verenigd Koninkrijk sinds 1970. In dat jaar overleed Iain Macleod aan een hartaanval, dertig dagen nadat hij de functie op zich had genomen.