Snelle verspreiding van apenpokken in New York en San Francisco: noodtoestand uitgeroepen

Marc Van Ranst trekt aan de alarmbel: kunnen we de apenpokken nog stoppen?

“We hebben het apenpokkenprobleem NIET onder controle. Shit just got real”, schrijft viroloog Marc Van Ranst in een Facebook-post. Om het virus te stoppen, moeten we dringend homomannen met een hoog risico vaccineren. Wat als het virus opduikt in de brede bevolking? Maar waarom de ziekte niet vergelijkbaar is met corona, vertelt Van Ranst hier.

15 juli