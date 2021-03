Snelle Britse vaccinatiecampagne werpt vruchten af: gemiddeld aantal overlijdens in twee maanden met 93 procent gedaald

Het Verenigd Koninkrijk vaccineert in een rotvaart en dat is duidelijk te zien aan de forse daling - met maar liefst 93 procent - van het gemiddeld aantal overlijdens aan Covid-19 per dag, in precies twee maanden tijd. In ons land daalde het aantal coronadoden in die periode met bijna 55 procent.

In de week van 13 tot 19 januari overleden in ons land dagelijks gemiddeld 51,4 mensen aan het coronavirus. Exact twee maanden later stierven er, volgens de meest recente bevestigde gegevens van Sciensano, in de week van 12 tot 18 maart gemiddeld per dag 23,6 coronapatiënten aan het virus. Dat is een daling van bijna 55 procent in twee maanden tijd.

In het Verenigd Koninkrijk is die daling veel sterker. Daar stierven, volgens de cijfers van Worldometer, in de week van 17 tot 23 januari 1.250 patiënten aan het coronavirus. In de afgelopen week, precies twee maanden later, viel dat aantal terug tot 91 coronadoden. Dat is een daling met maar liefst 93 procent.

Het verschil is opmerkelijk en heeft ongetwijfeld te maken met de snelheid van vaccineren. 977.985 Belgen hebben inmiddels een eerste dosis van het vaccin gekregen. Dat is nog maar 8,5 procent van de hele bevolking. Omdat ons land ervoor koos om onder meer eerst de kwetsbare bejaarden in de woonzorgcentra in te enten, is het aantal mensen dat aan het coronavirus is overleden, gelukkig wel al teruggedrongen.

Maar lang niet zo sterk als in Groot-Brittannië. Daar zijn, volgens Our World in Data, al bijna 30 miljoen inwoners gevaccineerd met zeker één dosis. Het gaat om 40,7 procent van de hele bevolking, of bijna vijf keer meer dan bij ons. Van de volwassen Britse bevolking heeft nu ongeveer 60 procent een eerste prik gehad, terwijl dat bij ons 10,6 procent is. Ook het aantal infecties is in het Verenigd Koninkrijk flink gedaald, al blijft dat nu wel hangen op een plateau van ongeveer 6.000 nieuwe besmettingen per dag. Ter vergelijking: op 8 januari waren dat er nog meer dan 68.000.

De vaccins lijken dus alvast te werken en dat is ook voor ons land toch erg hoopgevend.

