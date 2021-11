Snelheid van steps in heel Parijs beperkt tot 10 kilometer per uur

Antwerpen Ongevallen met e-steps maken steeds meer slachtof­fers in Antwerpen: tol lag in 2020 dubbel zo hoog als jaar voordien

Het aantal slachtoffers van ongevallen met e-steps is in Antwerpen meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de Antwerpse politie die Hicham El Mzairh, fractieleider van Vooruit, opvroeg bij de burgemeester. In 2020 vielen er 84 gewonden en helaas ook één dode. Ruim het dubbele van het jaar voordien. In 2021 ziet het voorlopige bilan er nog slechter uit. In augustus kwamen twee Joodse kinderen om in de Lange Leemstraat.

