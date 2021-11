Snelheid van elektrische steps in Parijs beperkt tot 10 km/uur

De snelheidsbeperking geldt vooral in de gebieden waar voetgangers en gebruikers van een e-step regelmatig in aanraking komen met elkaar, zo meldt de krant Le Parisien. Het gaat dan vooral om parken, pleinen, toeristische plaatsen en de omgeving van scholen. De snelheidsbeperking is via een gps ingebouwd in het vervoermiddel. Zodra de e-step in een van de aangeduide zones komt, wordt de snelheid automatisch verminderd naar 10 kilometer per uur.