Sneeuwruimer ontdekt twee moordslachtoffers op afgelegen stuk snelweg in Californië

“Gefopt”: oud-inlichtin­gen­chef Trump dankt oorlogsmis­da­di­ger op Twitter

2:12 De voormalige Amerikaanse inlichtingenchef en ambassadeur in Duitsland Richard Grenell is woensdag in verlegenheid gebracht door een journalist, die hem op Veteranendag met een list zo ver kreeg om op Twitter oorlogsmisdadiger William Calley te danken voor zijn diensten. Calley werd in 1971 veroordeeld voor zijn rol in het bloedbad in My Lai (Vietnam) in 1968.