Sneeuwpret en -ellende in het Midden-Oosten

In Israël en de Palestijnse gebieden heeft de winterstorm sneeuw, hagel en regen gebracht. Een laag sneeuw bedekte de Rotskoepel in de Oude Stad van Jeruzalem. Kinderen bouwden een kleine sneeuwpop voor de Rotskoepel en gesluierde vrouwen hielden een sneeuwballengevecht. Het was de eerste keer in jaren dat er sneeuw viel in de stad. Ook in Ramallah , in de Palestijnse Westelijke Jordaanoever, viel er wat sneeuw. Er waren talrijke meldingen van stroomuitval.

Ook de Iraakse hoofdstad Bagdad werd verrast door een zeldzame weergebeurtenis. Het is maar de tweede keer in honderd jaar tijd dat er sneeuw viel in de hoofdstad en het is van 1914 geleden dat de sneeuw bleef liggen. Voor vele Irakezen was het de eerste keer in hun leven dat ze sneeuw zagen en velen vierden dat door sneeuwbalgevechten te houden, sneeuwpoppen te maken en foto's te nemen. Irak is een van de warmste landen ter wereld, normaal sneeuwt het enkel in het noorden van het land.