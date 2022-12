SNEEUW IN DE VS. De kille ramp van Buffalo, stad waar al 27 mensen stierven. “We zijn bang om te zien wat er onder de sneeuw ligt”

Buffalo, New York. Langzaam ontdooit het leven er weer. De temperaturen zitten nog onder het vriespunt, maar mondjesmaat komen mensen weer op straat, in skikleding en met skistokken. Sommigen gaan hun auto zoeken, die ze het afgelopen weekend plompverloren ergens moesten achterlaten, op weg naar familie om kerstmis te vieren. Tevergeefs: nog steeds ligt alles onder een dikke laag sneeuw en is amper te achterhalen wàt er juist onder al die bulten zit. Daarvoor is het wachten op de dooi. Eén man vroor alvast dood op straat, een ander in zijn auto. Drie mensen stierven van een hartaanval toen zij met de moed der wanhoop sneeuw ruimden. Anderen kwamen om in hun garage, toen ze met de motor of barbecue voor wat warmte wilden zorgen, maar vervolgens bevangen werden. De teller in de stad staat op 27, in de hele VS op minstens 50.

Volledig scherm Fotogeniek zijn de beelden uit Buffalo wel, maar het menselijk leed is groot. © Instagram

Een kleine 100 kilometer van Buffalo ligt de Canadese stad Toronto, waar Jorben Coppens (22) samen met zijn vader sinds negen maanden ‘Lekker’ uitbaat, een wafelrestaurant met nog ander Belgisch lekkers. Ook in Toronto was het bitter koud. “Mensen dragen hier continu thermische kleding van Canada Goose of andere skimerken. Maar daklozen en drugsverslaafden die niet naar shelters wilden... Voor hen waren de voorbije dagen helaas fataal. Je kan je niet voorstellen hoe het voelt, zulke vrieskou, je kan amper nog ademen. Maar het leven herneemt zich, wij verkopen terug wafels, iets lekker warms is nu troostend.”

Volledig scherm Jorben Coppens, Aalstenaar in Toronto, dat op een kleine 100 kilometer van Buffalo ligt. © RV

Op veel plekken in Buffalo is de elektriciteit nog in panne of zijn de waterleidingen stuk. Langzaam komen verhalen boven over een kerstavond bij min 40, pure survival. Inwoner Greg Lodinsky vertelde aan de lokale krant The Buffalo Post: “Ik ben gaan slapen in de enige kamer zonder ramen en kieren, de badkamer. Met zetelkussens maakte ik een bed, met kaarsen maakte ik het zo warm mogelijk.” Zijn kamerplanten nam hij mee en plaatste hij in de badkuip, want ook die stonden te bevriezen. Andere inwoners verklaarden huisdieren in redding te brengen: koudbloedige reptielen als hagedissen dienden tegen de borst te worden verwarmd. Het was ‘plantrekken’, minstens één vrouw beviel in haar eentje. De hulpdiensten konden immers niet uitrukken, zelfs ambulances en brandweerwagens raakten vast in de sneeuwstorm. In 1964 was er in Amerika een heel populaire reclamespot voor Volkswagen, die draaide om de vraag: ‘Hoe geraakt de sneeuwruimer op zijn werk?’ Met een Volkswagen, luidde het toen. Maar zelfs de strafste wagens stonden door bomcycloon Elliott stil.

Volledig scherm Van fietsen tot ambulances: niets geraakte nog door de sneeuwstorm. © ANP / EPA

Zoals tegenwoordig vaker het geval is bij rampen, bracht het internet wel wat soelaas. In een mum van tijd kwam er een Facebookgroep onder de inwoners, de stad telt er zo’n 270.000. Nog steeds zijn er vragen om hulp. Naar de winkel gaan is vaak onmogelijk, en dus vragen moeders of iemand nog poedermelk voor baby’s heeft. Diabetici smeken er om insuline op overschot. Mensen wisselen tips uit om het warm te krijgen: terracotta bloempotten over een kaars zetten en daar de handen aan warmen. Ze posten filmpjes waarin ze de voordeur proberen open te wrikken, tot die bevroren of versperd blijkt. Velen moeten via een schuifraam, al dan niet op de eerste verdieping, naar buiten. Af en toe is er ook nieuws dat ondanks de miserie doet glimlachen. Zoals die groep van negen Koreaanse toeristen die op weg waren naar de Niagara Falls, maar wier bus in panne raakte voor de deur van Buffalo-inwoners Alexander en Andrea Campagna. Twee mensen die grote fan van de Koreaanse keuken bleken te zijn, en dus stonden de negen toeristen in een mum van tijd in de Amerikaanse keuken kersthapjes als jeyuk bokkeum en dakdori tang te wokken.

Volledig scherm De luchthaven van Detroit. Reizigers strandden op weg naar familie. © Getty Images via AFP

Ongezien, en in Buffalo zijn ze nochtans iets gewend. Min 20 graden in de winter is er niet abnormaal, hoewel deze stad op dezelfde breedtegraad ligt als het zuiden van Frankrijk. Maar nu ging het om een gevoelstemperatuur van min 40. ‘Bomcycloon’ is een meteorologische term voor een zeldzaam snelle uitdieping van een lagedrukgebied, op één dag gaat het razendsnel. Er ontstaat stormweer met windstoten gelijkaardig aan orkanen. Als het lagedrukgebied vervolgens ook nog gepaard gaat met winterse neerslag, dan leef je opeens in een schuddende sneeuwbol. Zo snel ging het, dat op internet foto’s circuleren van vrouwen die buiten de was hadden opgehangen, en even later vaststelden dat de T-shirts zo krokant als chips waren geworden. Ook Belgische toeristen op weg naar familie in Amerika, werden verrast: het voorbije weekend werden liefst 11.200 vluchten in Amerika gecanceld. Resultaat: een weinig romantische witte kerst op een bankje in de luchthaven.

KIJK. Inwoners Buffalo kunnen huis niet meer uit door dikke sneeuwlaag