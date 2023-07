Smeltende gletsjer in Zwitserse Alpen onthult lichaam van Duitse man die 37 jaar geleden spoorloos verdween

LIVE. Rusland zegt een Oekraïense drone te hebben neerge­haald in Moskou

Rusland beweert een Oekraïnse drone bij Moskou te hebben neergehaald. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky maakt op sociaalnetwerksites bekend dat het de strijdkrachten van zijn land het dorp Staromajorske, in het zuidoosten van het land, heroverd hebben op de Russische troepen. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.