Smeltend ijs in Italiaanse Alpen legt spullen uit Wereldoorlog I bloot

Novavax begint met klinische proeven coronavac­cin bij jongeren

3 mei Het Amerikaanse biotechbedrijf Novavax, dat een coronavaccin ontwikkeld heeft, is begonnen met klinische proeven bij jongeren in de Verenigde Staten. Dat heeft het bedrijf maandag zelf meegedeeld in een verklaring. Novavax zal de veiligheid en doeltreffendheid van het coronavaccin testen bij ongeveer 3.000 jongeren tussen twaalf en zeventien jaar in de Verenigde Staten.