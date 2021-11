Slovenië breekt alle besmettingsrecords en piek zou nog lang niet in zicht zijn

Tot deze week had België de twijfelachtige eer het land te zijn dat het hoogste gemiddelde aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen per dag ooit registreerde in de hele Europese Unie. Dat gebeurde op 30 oktober vorig jaar. Slovenië heeft dat record nu drie dagen op rij verpulverd. En het lijkt erop dat de besmettingspiek er nog lang niet in zicht is.

Gemiddeld 1.530 nieuwe bevestigde besmettingen per dag per miljoen inwoners werden er op 30 oktober 2020 in België geregistreerd, volgens de cijfers van Our World in Data, die ook door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden gebruikt. Geen enkel ander land van de EU ging daar tijdens de pandemie boven. Tot nu.

Dinsdag, woensdag en donderdag ging Slovenië er vlotjes boven, met respectievelijk gemiddeld 1.537, 1.607 en 1.542 bevestigde besmettingen per dag per miljoen inwoners. Het Oost-Europese land heeft een positiviteitsratio van maar liefst 40 procent. Dat betekent dat van de 100 afgenomen tests er 40 positief zijn. Ter vergelijking: de positiviteitsratio over de afgelopen zeven dagen in ons land staat op 12 procent.

Ziekenhuis

Slovenië - dat 2,1 miljoen inwoners telt - zit volop in zijn vierde coronagolf. Momenteel liggen er volgens de meest recente gegevens van de overheid 954 mensen in het ziekenhuis en 215 op intensive care. Allebei die cijfers zitten in de lift. In ons land - dat zes keer meer inwoners telt - liggen er volgens de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano 2.146 mensen in het ziekenhuis en 434 op intensieve zorg.

Volledig scherm Iemand krijgt een vaccin toegediend in Ljubljana, Slovenië. © AP

Volgens de minister van Volksgezondheid Franc Vindišar zouden de ziekenhuizen in Slovenië vol liggen. De diensten intensieve zorg zouden op instorten staan. Volgens gezondheidsexperts zou er niet voldoende personeel zijn om de toestroom van patiënten de baas te kunnen.

Hulp

En het einde zou nog niet in zicht zijn, want de piek van het aantal besmettingen wordt tussen eind november en begin december pas verwacht. Er wordt gevreesd voor zeker 1.200 patiënten in het ziekenhuis en 250 patiënten op intensieve. Volgens Matjaž Jereb - het hoofd van de corona-afdeling op intensieve zorg van de Universitaire Polikliniek van Ljubljana (UKC) - zal een beroep gedaan moeten worden op hulp uit het buitenland.

Dat het zo slecht gaat in Slovenië, heeft ongetwijfeld te maken met de vaccinatiegraad. Het land bungelt onderaan het Europese klassement. Amper 57,9 procent van de inwoners heeft er al minstens één spuitje gekregen, 54,3 procent in volledig gevaccineerd. In België liggen die cijfers respectievelijk op 76,0 en 74,7 procent. Pogingen om de vaccinatiegraad op te krikken, liepen op niet veel uit.

Exact een week geleden kondigde de Sloveense regering nog nieuwe coronamaatregelen af. Horecazaken moeten verplicht sluiten om 22 uur en klanten moeten neerzitten. Bezoekers moeten een coronapas kunnen tonen en een mondmasker dragen. Discotheken zijn dicht. Evenementen zoals congressen zijn verboden.

Mondmaskers zijn verplicht in alle publieke binnenruimtes, op het openbaar vervoer en in publieke ruimtes buiten als er geen sociale afstand van anderhalve meter gerespecteerd kan worden. Volgens de overheid kan alleen het strikt volgen van de maatregelen een lockdown in de toekomst nog voorkomen.