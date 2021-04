‘Sleepy Joe’ Biden toont zich zijn eerste honderd dagen in het Witte Huis een energieke president met een radicale sociale agenda

‘Sleepy Joe’ werd hij genoemd, de man die campagne voerde vanuit zijn kelder in Delaware, weinig memorabels zei en zich vooral profileerde als de anti-Trump. Een fatsoenlijk mens, die zelden op een inspirerende gedachte kon worden betrapt en eerder op een murmelende senior leek dan de bevlogen leider die de liberale democratie nodig had in haar strijd tegen het autoritair populisme.