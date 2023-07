Sleepboot maakt nieuwe noodverbinding met brandend autoschip

EXCLUSIEF in Marbella. "De hele Costa del Sol is de controle kwijt aan de drugsbaron"

Politici en maffiosi? A match made in heaven in Marbella, dat zonder corrupte overheden nooit de peperdure badstad zou zijn die ze vandaag is. Zeg dat twee in Spanje bekende autoriteiten - een gewezen politieman annex parlementslid en een narco-advocaat - het hebben gezegd. “En de burgers? Die liggen hier echt niet wakker van omkoopschandalen, hoor.”