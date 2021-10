"Slechts elf dagen na de dood van mijn vrouw, stierf ons pasgeboren dochtertje”

Doodsoor­zaak Gabby Petito gekend: jonge vrouw werd gewurgd

12 oktober De autoriteiten van de Amerikaanse staat Wyoming hebben vandaag tijdens een persconferentie toelichting geven bij de doodsoorzaak van Gabby Petito (22). De jonge vrouw werd gewurgd. Haar lichaam werd drie weken geleden gevonden in een nationaal park in Wyoming, acht dagen nadat haar ouders haar als vermist opgaven. Zeker was al dat de vrouw vermoord was, maar hoe ze precies om het leven kwam, was nog niet bekend.