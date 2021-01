‘Slechts’ 861 auto's in brand gestoken op oudejaarsnacht in Frankrijk

Autobranden tijdens de jaarwisseling zijn al sinds begin jaren 90 een groot probleem in Frankrijk. Het blijkt te gaan om een traditie waarbij rivaliserende vandalen uit verschillende Franse steden ‘strijden’ om wie de meeste auto’s kan laten uitbranden.

Jongeren uit de armere wijken gaan op oudejaarsnacht massaal de straat op om onrust te stoken. Volgens de politie is er door de jaren heen een competitie ontstaan tussen groepen vandalen, waarbij de groep uit de stad met de meeste uitgebrande auto’s geldt als de beste.

Avondklok

In de regio’s Parijs, Straatsburg, Lyon en Marseille is het elk jaar opnieuw raak. Daarom wordt in een aantal steden met oud en nieuw geen brandstof verkocht, in de hoop het fenomeen in te perken.

Dit jaar bleef het aantal uitgebrande auto's relatief laag, dankzij de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen zoals de avondklok van 20.00 uur en veel politiecontroles. Bij andere Franse media is de insteek iets anders. Zij melden dat er in het land 861 auto’s in brand werden gestoken, ondanks de avondklok.

Record

Hoe dan ook gaat het om het laagste aantal autobranden op oudejaarsnacht in vijf jaar tijd. Het betreft ook een daling van 41 procent in vergelijking met de recordcijfers van een jaar eerder. Op 31 december 2019 gingen er in heel Frankrijk zeker 1.457 auto’s in de vlammen op, stelt Europe 1.

Volledig scherm Franse agenten tijdens een patrouille op de Champs-Élysées in Parijs tijdens oudejaarsnacht. © EPA

Geheim

De traditie begon naar verluidt in de arme delen van de oostelijk gelegen stad Straatsburg. In veel steden wordt inmiddels opzettelijk niet meer gemeld hoeveel autobranden er tijdens oudejaarsnacht waren. Dit om het competitie-element tussen de steden onderling tegen te gaan. Ook dit jaar werd nadrukkelijk gevraagd om cijfers op lokaal niveau geheim te houden.

Volledig scherm Controle aan de Champs-Élysées op 31 december 2020. © EPA