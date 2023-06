Slechts 18 procent van ‘Brexiteers’ noemt verlaten EU een succes

Slechts 18 procent van de Britten die in 2016 voor het verlaten van de Europese Unie stemde, denkt dat brexit een succes is geworden. Dat blijkt uit een peiling die zeven jaar na het referendum werd gehouden en waar het Britse dagblad ‘The Guardian’ over bericht.

Opiniepeilers vroegen aan meer dan 4.000 kiezers die tijdens het referendum voor het vertrek hadden gestemd, de zogenaamde ‘brexiteers’, wat ze anno 2023 van brexit vinden. 18 procent zei daarop dat het goed of heel goed is verlopen, 30 procent zegt dat het niet goed of zelfs slecht is gegaan en 26 procent zei dat het nog te vroeg is om dat te bepalen.

61 procent van de ondervraagden denkt dat brexit uiteindelijk toch een succes zal worden. 72 procent van de ondervraagden zou met de kennis van nu hetzelfde stemmen als in 2016.

Dat is opvallend, want het Verenigd Koninkrijk gaat gebukt onder historisch hoge inflatie en een stagnerende economie. Experten waarschuwen dan ook voor de voortdurende impact van brexit op handel en investeringen. Toch denkt minder dan een derde van de ondervraagden (29 procent) dat de brexit een negatief effect heeft op de Britse economie.

Schuld van politici

Onder de 30 procent die brexit geen succes vindt, denkt een meerderheid dat dat de schuld is van de politici die brexit moesten uitvoeren. Zo moesten bijvoorbeeld nieuwe afspraken over handel en personenvervoer worden gemaakt met de landen van de Europese Unie.

70 procent van hen denkt dat brexit een succes had kunnen worden en 48 procent denkt dat politici er een succes van hadden kunnen maken, maar dat politici dat niet hebben geprobeerd. Ze gaan mee in de mening van bijvoorbeeld Nigel Farage, een van de grote aanjagers van het vertrek uit de EU: “Brexit is mislukt”, zei hij in een interview met de Britse publieke omroep ‘BBC’.

Volgens de directeur van de denktank die opdracht gaf voor de peiling, zal de teleurstelling over de manier waarop de brexit is uitgevoerd het wantrouwen in politici waarschijnlijk vergroten. “Een groot aantal ‘leavers’ denkt dat het nog te vroeg is om een definitief oordeel te vellen. Ze geloven dat brexit geen succes is omdat politici hen in de steek hebben gelaten”, aldus Anand Menon van UK in a Changing Europe.

Tijdens een eerdere peiling bleek dat twee derde van de Britten een nieuw referendum wil over een terugkeer naar de EU. De Britse regering heeft echter geen enkele intentie om de brexit over een andere boeg te gooien of meer wetgeving af te stemmen op de Europese, zo liet premier Rishi Sunak eind vorig jaar al weten.

