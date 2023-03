Slechts 13 landen en gebieden in de wereld hebben gezonde luchtkwaliteit, België dubbel zo vervuild als WHO-normen

Volgens het nieuwe jaarrapport van IQAir zijn er wereldwijd slechts dertien landen en gebieden die de luchtkwaliteitsrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet overschreden in 2022. Maar liefst 90 procent van de landen vertoonden ongezonde luchtkwaliteit in de metingen. De lucht in België is ongeveer dubbel zo vervuild als de gezonde limiet maar doet het wel beter dan in 2021.

Uit het recentste rapport van IQAir, een Zwitsers bedrijf dat wereldwijd de luchtkwaliteit volgt, blijkt dat de WHO-richtlijnen omtrent jaarlijkse luchtkwaliteit worden overschreden in ongeveer 90 procent van de geanalyseerde landen en gebieden.

Het onderzoek van IQAir focust op fijn stof (PM 2,5), de kleinste vervuiler maar ook de gevaarlijkste. PM 2,5 kan bij het inademen in de bloedbaan terechtkomen doordat het het longweefsel doordringt. Het wordt in verband gebracht met gezondheidsproblemen zoals astma en aandoeningen van het hart en de luchtwegen. De WHO-richtlijnen leggen de grens voor een gezonde luchtkwaliteit op ongeveer 5 microgram fijn stof per kubieke meter. Slechts zes van de geanalyseerde landen en zeven gebieden hebben volgens die normen gezonde lucht.

De rest van de wereld heeft volgens de metingen ongezonde lucht, ons land dus ook. België krijgt in dit rapport een Air Quality Index (AQI) van 10,8. Dat is ruim het dubbele van wat de WHO-normen voorschrijven. Daarmee komt ons land op plaats 41 van de 131 landen en gebieden als we ze rangschikken van minst naar meest vervuilde lucht. Ruim twee derde van de wereld doet het dus slechter. Onze hoofdstad Brussel kreeg een vergelijkbare AQI van 10,6. Tegenover het vorige rapport van 2021 gaat het in België wel de goede kant op. Toen was onze AQI nog 11,5.

Het land met de slechtste luchtkwaliteit was in 2022 Tsjaad, met een AQI van maar liefst 89,7. Dat is bijna achttien keer zoveel als de grens die de WHO voorschrijft.

IQAir wijst in het rapport ook op het gebrek aan meetstations in ontwikkelingslanden in Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Dat zorgt ervoor dat er niet genoeg gegevens verzameld konden worden in die regio’s om een goed beeld te vormen van de luchtkwaliteit daar. Volgens de organisatie hadden bijvoorbeeld slechts 19 van de 54 landen in Afrika voldoende gegevens beschikbaar van hun meetstations. “Als je kijkt naar satelliet- of gemodelleerde gegevens, zou Afrika waarschijnlijk het meest vervuilde continent ter wereld zijn, maar we hebben niet genoeg gegevens”, vertelde CEO van IQAir Glory Dolphin Hammes aan CNN. “Dat betekent dat er veel meer gegevens nodig zijn om echt te kunnen bepalen wat de meest vervuilde landen en steden ter wereld zijn.”

Volgens onderzoekers over de hele wereld waren vorig jaar de grootste oorzaken van slechte luchtkwaliteit bosbranden en de verbranding van fossiele brandstoffen voor transport en energieproductie. “We zijn nog steeds afhankelijk van fossiele brandstoffen en die zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de luchtvervuiling die we op deze planeet tegenkomen”, klinkt het nog bij Hammes.

Hammes benadrukt dat landen en gebieden nog meer van elkaar moeten leren. Ze merkte bijvoorbeeld op dat de landen met de beste luchtkwaliteit ook degenen zijn die specifieke acties ondernemen om de overstap te maken naar groenere vormen van energie zoals zonne- en windenergie.