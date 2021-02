Slecht nieuws voor anti-vaxxers: Facebook verbiedt misleidende info over vaccins

“Vaccins veroorzaken autisme” en “COVID-19 is door de mens gemaakt”: het zijn maar enkele van de beweringen over vaccins die regelmatig de kop opsteken op sociale media. Behalve dan op Facebook, want vanaf nu gaat het platform een deel van de foutieve informatie over vaccins verbannen.

Facebook heeft een tandje bijgestoken in de strijd tegen de desinformatie die jarenlang kon floreren op het platform. Al in december vorig jaar besloot het bedrijf in een eerste stap om berichten met onjuiste informatie over het coronavirus aan banden te leggen. Facebook verwijderde niet alleen de berichten, het platform stuurde ook een melding naar iedereen die in contact was gekomen met de foutieve informatie. Nu breiden ze de lijst met onjuiste beweringen uit met nieuwe stellingen over vaccins, waaronder ook het coronavaccin. Het zijn beweringen vanop deze lijst, die Facebook zal verwijderen.

Wat je vanaf nu niet meer kan posten op Facebook zonder dat het in de prullenmand belandt, zijn berichten waarin beweerd wordt dat “vaccins niet zouden werken in het voorkomen van de ziekte waartegen ze zouden beschermen." En ook onder meer deze stellingen zal het platform niet langer tolereren: “Het is veiliger om de ziekte dan het vaccin te krijgen.”, “COVID-19 is gemaakt door de mens”, en “vaccins zijn giftig, gevaarlijk of veroorzaken autisme”.

Het nieuwe beleid gaat volgens het bedrijf onmiddellijk van kracht en zal zich toespitsen op zowel de berichten van gebruikers als op betaalde advertenties, die al eerder verwijderd konden worden als ze foutieve info bevatten. Bovendien zullen ook groepen waarin gebruikers meermaals foute beweringen vanop de lijst delen offline gehaald kunnen worden. Dezelfde regels zullen gelden op Instagram.

Kritiek

Het gaat om een tijdelijke verscherping van de regels die van toepassing blijft zolang de coronacrisis aan de gang is. Voorstanders bejubelen het nieuwe beleid, omdat Facebook al langer een belangrijke bron van desinformatie over vaccins was en de antivaxbeweging van extra zuurstof voorzag. Langs de andere kant klinkt er ook kritiek en is er onzekerheid over welke informatie nu de stempel ‘onjuist’ krijgt. Onderzoekers zelf tasten op heel wat vlakken in het duister en studies over de effectiviteit van maskers, vaccins en testen zijn nog volop aan de gang. De nieuwe richtlijnen zouden dan ook gesprekken over nieuwe onderzoeken kunnen ontmoedigen.

Onder de criticasters bevindt zich onder meer Zeynep Tufekci, professor sociologie aan de Universiteit van North Carolina. “Ik kijk naar de lijst van dingen die Facebook beschouwt als ‘desinformatie’ en vraag me af of dit ook met terugwerkende kracht werkt”, schrijft ze op Twitter. “In dat geval zouden ze het gros van het gezondheidsadvies, inclusief dat van de CDC (Centers for Disease Control and Prevention) en de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en grote nieuwskranten, van de eerste zes maanden van de pandemie moeten verwijderen.” Anders gezegd: heel wat info die in het begin van de pandemie als waar werd aangenomen, blijkt nu toch niet te kloppen. Of Facebook inderdaad van plan is om ook al die informatie te verwijderen, is nog niet bekend.

Zoekresultaten

Facebook belooft vanaf nu ook meer “relevante en gezaghebbende bronnen” weer te geven wanneer je op de site of Instagram op zoek gaat naar een trefwoord dat te maken heeft met het coronavirus. We nemen de proef op de som. Wanneer je op Instagram op ‘covid vaccin’ zoekt, verschijnen er helemaal vanboven in de lijst inderdaad de accounts van de WHO en van Unicef. Het derde resultaat is op het moment van publicatie daarentegen nog steeds een antivaxaccount, zoals de screenshot hieronder aantoont.

Volledig scherm Screenshot van de resultaten op Instagram wanneer je zoekt op 'COVID vaccin'. © Screenshot

