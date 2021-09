Slapende man bestolen op Duitse trein: schilderij met waarde van 25.000 euro spoorloos

UPDATE Voormalige Catalaanse leider Puigdemont aangehou­den op Sardinië: “Spanje zou niets ondernemen tijdens behande­ling en moet woord houden”

24 september De voormalige premier van Catalonië, Carles Puigdemont, is aangehouden op het Italiaanse eiland Sardinië. De advocaat van Puigdemont (58) meldt dat hij bij aankomst op de luchthaven van Alghero door de douane werd gearresteerd. Er liep een internationaal arrestatiebevel tegen de voormalige premier die vier jaar geleden naar ons land vluchtte in nasleep van het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum. Advocaat Paul Bekaert is een spoedprocedure bij het Europees Hof van Justitie gestart om de onmiddellijke vrijlating te eisen, zei hij bij HLN LIVE.