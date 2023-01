Slagveld bij Soledar is “bezaaid met lichamen”, separatistenleider: “Dicht bij bevrijding door Rusland”

ANALYSE. Wat als Oekraïne kiest voor het foute offensief?

Oekraïne zou een nieuw offensief voorbereiden in Zaporizja. Een verlies daar zou een gigantische klap zijn voor de Russen, want ze zouden er hun rechtstreekse doorgang naar de Krim mee kunnen verliezen. En toch zou het zomaar kunnen dat Rusland zich gewoon terugtrekt, zonder slag of stoot. Is Zaporizja wel de juiste keuze? Oekraïne moet beseffen dat het zich serieus in de voet kan schieten als het kiest voor een fout offensief.

