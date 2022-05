Slachtoffers van zedenfeiten hebben na 'Derksen' last of vinden juist erkenning

Dick Ploeger (67) was dé keeper waar Johan Derksen op doelde in zijn verkrach­tings­ver­haal: “Ik was verbijs­terd toen ik het hoorde’

De keeper die samen met Johan Derksen begin jaren 70 voetbalde bij sc Veendam kan zich niets herinneren van zijn bizarre verhaal met de kaars. Dick Ploeger (67) was dé keeper waar Derksen in zijn uitzending Vandaag Inside op doelde; de man die erbij was en zijn verhaal zou kunnen bevestigen. Maar Ploeger bevestigt niets en herinnert zich dit incident ook niet, laat hij aan de Nederlandse krant AD weten. “Ik was verbijsterd toen ik het hoorde. Zo ken ik hem niet.”

