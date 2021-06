Slachtoffers mesaanval in Duitse Würzburg zijn overwegend vrouwen, verdachte aangeklaagd voor drievoudige moord

De slachtoffers van de mesaanval in Würzburg zijn overwegend vrouwen. Dat heeft de politie laten weten. Behalve de drie doden zijn ook de meeste gewonden vrouwen. Of de vermoedelijke dader, een 24-jarige Somalische man, bewust vrouwen uitkoos als slachtoffers, is voorlopig niet duidelijk. Daarvoor is verder onderzoek nodig. De verdachte is aangeklaagd voor drie moorden en zes pogingen tot moord. Nog één persoon verkeert in levensgevaar.

Intussen is duidelijk dat de Somaliër in januari van dit jaar in een daklozencentrum in Würzburg bij een ruzie naar een mes heeft gegrepen. Dat heeft het openbaar ministerie van Bamberg laten weten. Niemand raakte toen gewond. De politie stelde wel een onderzoek in wegens bedreiging en belediging. De Somaliër kwam in de psychiatrie terecht.

In juni zou hij bovendien iemand lastiggevallen hebben in het centrum van Würzburg. De man werd opnieuw opgenomen in de psychiatrie, maar kwam een dag later vrij.

Voor de steekpartij in Würzburg is de Somaliër aangeklaagd voor drie moorden en zes pogingen tot moord. Twee van de zeven zwaargewonde mensen uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Nog een persoon verkeert in levensgevaar, aldus de politie.

De autoriteiten tasten nog in het duister over de beweegredenen van de 24-jarige Somaliër. De politie zei vandaag dat er haatberichten bij de verdachte thuis zijn gevonden. Op beelden is te zien dat omstanders zich hadden bewapend met klapstoelen en probeerden de man tegen te houden. Die kon uiteindelijk worden overmeesterd nadat de politie hem in zijn been had geschoten. Hij had eerder een behandeling ondergaan bij een psychiatrische kliniek en stond volgens de politie niet bekend als moslimextremist. Toch wordt een religieus motief niet uitgesloten. De advocaat die de verdachte toegewezen heeft gekregen, zegt na een gesprek dat hij denkt dat er waarschijnlijk geen religieus of extremistisch motief was. “Maar officieel heeft hij nog niets over het incident gezegd.” De verdachte wordt vandaag overgeplaatst naar een cel. Hij heeft nog last van een schotwond in zijn been die hij opliep bij zijn arrestatie.

In de stad Würzburg wordt geschokt gereageerd op de dodelijke steekpartij. Inwoners leggen bloemen en steken kaarsen aan op de plek waar de Somaliër om zich heen stak. “Het is verschrikkelijk. Ik ben verdrietig en geschokt. Daarom ben ik gekomen”, zei een vrouw. “Medeleven tonen is wel het minste wat je kan doen.”

In heel Beieren worden vlaggen halfstok gehangen, maakte premier Markus Söder van de deelstaat bekend. Hij noemde de gebeurtenissen “onvoorstelbaar en schokkend” en prees de burgers die hadden geprobeerd de dader te stoppen.

Het is niet de eerste keer dat Würzburg wordt opgeschrikt door een dergelijke aanval. Zo’n vijf jaar geleden verwondde een Afghaanse moslimextremist er mensen met een bijl. Terreurgroep Islamitische Staat eiste toen de verantwoordelijkheid op voor die aanslag.