Slachtoffers genocide Srebrenica krijgen monument in Den Haag

Massaal protest aan Chinese bank: “Geef ons ons spaargeld terug”

Bijna duizend Chinese burgers protesteerden gisteren aan de People’s Bank of China in Zhengzhou, in de Henan provincie. Daar eisten ze hun spaargeld terug, nadat drie locaties van het bankfiliaal miljoenen euro’s aan tegoeden bevroren in april.

11:32