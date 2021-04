Slachtoffers bloedbad in South Carolina zijn spoedarts, echtgenote, twee kleinkinderen en werkman: “Te tragisch om onder woorden te brengen”

Er raken meer details bekend over de slachtoffers van de dodelijke schietpartij in de Amerikaanse staat South Carolina. Daar richtte een voormalige profspeler uit het American football woensdag een bloedbad aan. Er vielen vijf doden: spoedarts Robert Lesslie (70), zijn vrouw Barbara (69), hun twee kleinkinderen Adah (9) en Noah (5) en een man die werken aan het uitvoeren was bij het koppel, de 38-jarige James Lewis. Een tweede werkman vecht nog voor zijn leven.

Volgens de tijdlijn van de politie kwam er om kwart voor vijf ‘s woensdagavond een noodoproep binnen van de baas van de twee arbeiders. Hij had een verontrustend telefoontje gekregen van één van hen die gilde dat ze neergeschoten waren en dat zijn collega niet meer bewoog.

Er kwam ook nog een tweede oproep binnen bij de politie, van een man uit de buurt die vertelde dat hij het gras aan het maaien was toen hij een 20-tal schoten hoorde die vanop het domein van Lesslie leken te komen. Even later zag hij iemand vertrekken uit het huis van de spoedarts.

Kritieke toestand

Toen de politie acht minuten later arriveerde aan de woning in Rock Hill, vonden agenten de twee werkmannen buiten. Een van hen was overleden, maar de andere - Robert Shook (38) - leefde nog. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij volgens een familielid voor zijn leven vecht.

Binnen vond de politie de lichamen van Robert Lesslie, zijn vrouw Barbara en twee van hun kleinkinderen. Lesslie was een gerespecteerd lid van de gemeenschap en werkte tientallen jaren als spoedarts. Vijftien jaar lang was hij ook medisch directeur van het lokale ziekenhuis. Hij had daarnaast een diploma van bedrijfsarts.

Lesslie schreef ook boeken en gaf lezingen, voornamelijk over hoe je je cholesterol en bloeddruk omlaag krijgt en hoe je gewicht kan verliezen. Hij bundelde ook “inspirerende verhalen” vanop zijn werk. “Ik ben ervan overtuigd dat het leven fragiel is”, klonk het daarin. “We moeten daarom de tijd nemen om de dingen te zeggen die we echt voelen aan de mensen om wie we heel erg geven.”

Vier kinderen en negen kleinkinderen

Hij en zijn vrouw Barbara hadden vier kinderen en negen kleinkinderen, die zich inzetten voor hun christelijke kerk en het organiseren van zomerkampen voor kinderen met een beperking, Camp Joy. De vier kinderen van de arts schrijven in een mededeling dat ze terechtgekomen zijn “in het midden van het ondenkbare”. “Het is onmogelijk om op dit moment ons verlies onder woorden te brengen.”

“Hij was een dokter van het ouderwetse type”, vertelde een oude vriend van Lesslie - Manning Kimmel - aan de Amerikaanse zender Channel 9. “Hij was geweldig. Hij wilde altijd veel tijd doorbrengen met zijn patiënten, hij wilde hen echt leren kennen. Hij was een uitzonderlijk man en dat iets zoals dit hem en zijn familie overkomt, is te tragisch om onder woorden te brengen.”

Verdachte

Ook over de verdachte van de schietpartij raakt intussen meer bekend. Het gaat volgens de politie om Phillip Adams (32), een voormalige profspeler uit het American football. Zes jaar geleden zette hij een punt achter zijn carrière na enkele blessures. Volgens zijn manager Scott Casterline had hij het daar heel moeilijk mee. “Het was moeilijk voor hem om te stoppen, zeker omdat hij zo toegewijd was”, vertelt die aan persbureau AP. “Ik had het gevoel dat hij verloren was zonder American football. Zelfs een beetje depressief.”

De verdachte verschanste zich aanvankelijk in het huis waar hij met zijn ouders woonde, maar maakte donderdagmorgen vroeg een einde aan zijn eigen leven.

Volgens de sheriff van York County waar de schietpartij gebeurde, is er nog geen motief vastgesteld voor de schietpartij. “Het houdt gewoon geen steek”, aldus Kevin Tolson.

Patiënt

Volgens een anonieme bron die betrokken is bij het onderzoek zou Adams echter een patiënt geweest zijn bij Lesslie. Dat meldt AP. De woning van de familie Adams was vlakbij die van de familie Lesslie. De politie wil dat nieuws echter niet bevestigen.

