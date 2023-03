Slachtoffers aardbeving Turkije leven noodgedwongen in treinwagons: “We weten niet hoe we ramp moeten doorstaan”

De Turkse autoriteiten zijn op zoek naar huisvesting voor meer dan 1,5 miljoen mensen die dakloos zijn na de enorme aardbevingen vorige maand. Minstens 50.000 mensen kwamen om het leven in Turkije en Syrië. Overlevenden wonen nu in tenten, containerwoningen, hotelresorts en zelfs treinwagons. De getuigenissen over het leven in het station van Iskenderun, Turkije, laten niemand onberoerd. “We weten niet hoe we deze ramp moeten doorstaan”, klinkt het.

De overleden echtgenoot van de 57-jarige Sabriye Karan werkte maar liefst 32 jaar voor de Turkse nationale spoorwegmaatschappij. Hun 13-jarige dochter Nehir groeide op met treinen. Nadat het appartement van Sabriye verwoest raakte tijdens de aardbevingen vorige maand, verhuisde ze - zoals veel andere slachtoffers - met haar dochter naar een treinwagon in het station van Iskenderun.

“We hadden nooit gedacht dat we hier zouden wonen op een dag”, vertelt Sabriye, die de afgelopen achttien dagen een piepkleine slaapcabine deelde met haar dochter. “Vroeger vonden we het leuk om met de trein te reizen, nu is het anders om hier tijd door te brengen”, klinkt het.

Volledig scherm Sabriye en haar dochter Nehrin lopen langs de sporen van het treinstation in Iskenderun, Turkije. © REUTERS

Aanvankelijk waren in het appartement van Sabriye op de derde verdieping van een flatgebouw slechts enkele scheuren in de muren zichtbaar, maar naschokken veroorzaakten verdere schade. De vrouw en haar dochter kunnen momenteel onmogelijk terugkeren. Hun veiligheid kan niet gegarandeerd worden.

Het is druk in het station van het Turkse havenstadje Iskenderun. De slachtoffers van de aardbevingen die als eersten arriveerden, zoals Sabriye en Nehir, kregen slaapcabines toegewezen. Anderen moesten zich tevreden stellen met veel minder. Arafat Ates (63) en zijn vrouw Zeliha (53) hebben geen bed en moeten al zittend op stoelen slapen. “We weten niet hoe we deze ramp moeten doorstaan”, vertellen ze.

Volledig scherm Arafat en zijn vrouw Zeliah hebben geen slaapcabine. © REUTERS

In een andere wagon houden Yusuf Kurma (20) en Aysel Ozcelik (20) elkaars hand vast. Het jonge koppel stond op het punt om te trouwen, maar nu moeten ze hun droom noodgedwongen uitstellen. “We kunnen geen feest vieren. We rouwen om de vele doden”, aldus Aysel.

Volledig scherm Yusuf en Aysel houden elkaars hand vast. © REUTERS

Via trapladders klimmen mensen in en uit de rijtuigen. Af en toe waarschuwt een medewerker van het station mensen voor een aankomende trein. “Aanvankelijk schrokken we ons rot door het oorverdovende lawaai”, vertelt Sabriye. “Nu raken we het stilaan gewoon.”

Volledig scherm Sabriye en haar dochter Nehir. © REUTERS

In hun slaapcabine staat het absolute minimum aan spullen. Van comfort is weinig sprake. Het eten wordt in de buurt van het station uitgedeeld door hulpgroepen. “De aardbeving heeft ook een mentale tol geëist”, zegt Sabriye. Haar man overleed in 2020 aan de gevolgen van het coronavirus. De ramp betekent voor haar en haar dochter een nieuwe klap. “Ik voel me zo alleen”, getuigt ze. “Ik mis ons sociale leven. Ik mis de alledaagse dingen, zoals een koffietje drinken met onze buren.”

Volledig scherm De 13-jarige Nehir ligt op een bed in een slaapcabine. © REUTERS

Moeder en dochter keren af en toe terug naar hun appartement om spullen op te halen. Er wonen is geen geen optie wegens instortingsgevaar. Sabriye vreest dat ze nooit meer terug in haar appartement zal kunnen wonen. Telkens wanneer ze de deur achter haar dichttrekt, bidt ze dat haar woonst bij haar eerstvolgende bezoek niet volledig vernield is.

Tot rust komen in de treinwagon is moeilijk. De angst voor een nieuwe aardbeving is groot. Toen de treinwagon ‘s nachts trilde, raakte dochter Nehir in paniek. Ze dacht dat er een nieuwe aardbeving gaande was, maar de oorzaak waren reparatiewerken aan de sporen. Toch willen Sabriye en Nehir de moed niet verliezen. Samen met de vele andere slachtoffers die in de treinwagons wonen, hopen ze op een dag terug te keren naar hun vertrouwde omgeving.

KIJK. Moment waarop gebouwen instorten in Turkije tijdens naschok:

