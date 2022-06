Slachtoffer van verkrachting moet hoederecht afstaan én kindergeld uitbetalen aan dader: “Hij had me verwittigd voor zijn contacten in justitiewereld”

Een slachtoffer van verkrachting moet het hoederecht over haar dochter afstaan aan de dader én hem ook nog eens kindergeld uitbetalen. De onverklaarbare uitspraak van rechter Jeffrey Cashe zorgt voor heel wat ophef in de Amerikaanse staat Louisiana.

Crysta Abelseth (32) deed haar onwaarschijnlijke verhaal bij de lokale tv-zender WBRZ. Ze vertelde er hoe ze op 16-jarige leeftijd verkracht werd door John Barnes (46), een man die toen bijna dubbel zo oud was als zij.

“Hij bood me in 2005 een lift aan, na een avondje met vrienden op restaurant. In plaats van mij naar huis te brengen, reed hij echter naar zijn woning. Daar heeft hij me in de zetel van zijn woonkamer verkracht”, klonk het.

Tot haar grote ontzetting bleek Abelseth nadien ook zwanger. “Iedereen dacht dat ik een vriendje had, ik ging dus maar mee in dat verhaal”, stelt de vrouw nu.

Lijdensweg

Haar lijdensweg was echter nog lang niet ten einde. “Vijf jaar na de geboorte van mijn dochter kwam Barnes erachter dat ik misschien wel een kind van hem had. Hij wilde haar kost wat kost van me afnemen en eiste het hoederecht op.”

Een DNA-test wees uit dat Barnes wel degelijk de vader was. “Hij sleepte toen een 50/50-regeling uit de brand, hoewel het kind dus het resultaat was van een verkrachting.”

Abelseth zou echter pas in 2015 officieel klacht indienen. “Ik leefde in de veronderstelling dat dat meteen na de feiten moest gebeuren, anders was het te laat. Een traumatherapeut wees me er gelukkig op dat ik tot dertig jaar na mijn achttiende verjaardag de tijd had om naar de rechtbank te stappen.”

Volledig scherm Rechter Jeffrey Cashe speelt een bedenkelijke rol in deze zaak. © Facebook

Zware kater

Het juridische luik liet Abelseth echter met een zware kater achter. “Tot op de dag van vandaag is er in die zaak nooit enig speurwerk verricht. Sterker nog: ik ben nu zelf het hoederecht kwijt omdat ik tegen de afspraken een gsm voor mijn dochter gekocht had.”

Voor de buitenwereld kan de rechter in kwestie niet zuiver op de graat zijn. “Barnes had me gewaarschuwd dat hij heel wat contacten in de justitiewereld had. Ik moest op mijn tellen letten, want hij zou mijn dochter kunnen opeisen wanneer hij maar wilde. Ik geloofde hem nooit, tot nu uiteraard...”

Seksuele meerderjarigheid

Verschillende instanties springen nu voor Abelseth in de bres. Zo veel onrecht kunnen ze niet langer aanzien. “Een verkrachter die het volledige hoederecht over dat kind krijgt en een slachtoffer dat kindergeld en gerechtskosten moet terugbetalen? Gekker moet het niet worden. Hier moet en zal ik iets aan doen”, stelt Stacie Triche van de ngo Save Lives.

Volgens juridische waarnemers hoeft niet eens bewezen te worden dat het intieme contact zonder toestemming van Abelseth gebeurde. Door het leeftijdsverschil is er sowieso sprake van verkrachting. De seksuele meerderjarigheid ligt in de staat Louisiana immers op 17 jaar.

“Nog nooit gezien”

“Zo'n flagrante zaak heb ik nog nooit gezien”, stelt Sean Cassidy als advocaat van de Foundation Against Sexual Assault in Louisiana. “Het is vrij duidelijk dat hier een misdaad plaatsgevonden heeft. Als gevolg daarvan mag de dader op geen enkele manier hoederecht verwerven over het kind.”

Barnes en rechter Cashe weigeren voorlopig alle commentaar. Abelseth is in beroep gegaan tegen het vonnis, volgende maand krijgt deze onverkwikkelijke zaak een vervolg.