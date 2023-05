Sky (18) werd geboren in gevangenis, maar begint nu aan studies rechten aan topuniversiteit Harvard mét volledige beurs

“Ik ben geboren in de gevangenis.” Zo begon Aurora Sky Castner (18) uit Texas haar toelatingsopstel aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard. Nu Sky glansrijk is afgestudeerd van de middelbare school, komt haar grote droom uit. Ze heeft een volledige beurs bemachtigd en kan zo beginnen als rechtenstudent aan Harvard University.

Sky werd geboren in de gevangenis van Galveston County in de Amerikaanse staat Texas, waar haar moeder destijds was opgesloten. Haar vader haalde haar kort na de geboorte op en voedde haar op als alleenstaande vader. Toen Sky naar school begon te gaan, kweekte ze een competitief karakter. Er was iets bevredigend aan de hoge resultaten die ze haalde, vertelt ze. “Cijfers betekenden gewoon veel voor mij.”

Op de basisschool maakte Sky voor het eerst kennis met Mona Hamby, die vanaf toen haar mentor was en meteen Sky’s potentieel opmerkte. Ze hielp het meisje om voor het eerst naar de kapper te gaan en haar eerste bril te kopen. “Het was een heel andere omgeving dan waarin ik ben opgegroeid en dat is niet erg”, zei Sky. “Alles wat Mona me leerde was erg waardevol.”

Sky tijdens een bezoek aan Harvard.

Hamby was er ook bij toen Sky met de derde hoogste score van haar jaar afstudeerde, maar een van de meest waardevolle momenten die de twee deelden, was misschien toch Sky’s eerste bezoek aan Harvard University. Sky hoorde voor het eerst dat ze toegelaten was aan de prestigieuze universiteit in december vorig jaar. Dat vierde haar mentor meteen met een post op Instagram: “Harvard, here comes Sky!”

“Ze stelde in de lagere school het doel om aan Harvard te gaan studeren ondanks dat ze in armoede werd geboren. Ze kreeg een volledige beurs om naar Harvard te gaan 2023”, deelde Hamby nog.

Nu Sky ook gevraagd werd om deel te nemen aan het lokale CISD Project Mentor-programma, is de cirkel rond. Het was via dit programma dat ze Hamby, een van de belangrijkste personen in haar leven, ontmoette.