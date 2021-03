Skiën in de paasvakantie? “We maken ons geen illusies”

Elf doden bij crash met Turkse legerheli­kop­ter

4 maart Elf Turkse soldaten, onder wie een generaal, zijn omgekomen bij een helikoptercrash in het zuidoosten van Turkije, in de buurt van Bitlis. Bij de crash vielen negen doden, twee anderen bezweken later aan hun verwondingen. Er zijn ook twee soldaten gewond geraakt. Dat heeft het Turkse ministerie van Defensie aangekondigd. Het gaat volgens dat ministerie over een ongeluk.