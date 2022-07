Skelet van Gorgosaurus verkocht voor 6,1 miljoen dollar in New York

Vrouw woedend nadat urne met as van overleden ouders spoorloos is op Ierse luchthaven

Een Amerikaanse vrouw reisde van Chicago naar Ierland om er de as van haar overleden ouders uit te strooien, maar die missie liep niet zoals gepland. De vrouw kreeg in Dublin te horen dat haar bagage spoorloos was, en in een van de tassen zat de urne.

10:47