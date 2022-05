Skelet van dinosauriër die model stond voor monsters uit Jurassic Park geveild voor voor 12,4 miljoen dollar

Celebrities ‘Jurassic Park’-ster Sam Neill vindt tweede adem op het platteland: “Geef mij maar mijn kippen en mijn wijngaard”

In zijn nieuwe film ‘Rams’ speelt Sam Neill (73) - nog steeds iconisch door z'n rol in ‘Jurassic Park’ - een boer die wanhopig zijn kudde schapen probeert te beschermen. Een rol die hem op het lijf geschreven is. Want als hij niet op een of andere filmset staat, voedert hij schapen of snoeit hij wijnranken op zijn boerderij in Nieuw-Zeeland.

21 maart