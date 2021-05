Sjoemelaar koopt Lamborghini en Ferrari met coronasteun voor bedrijven

Amerikaan­se pijplei­ding heropge­start na hackeraan­val

3:59 De Amerikaanse groep Colonial Pipeline heeft de heropstart van de operaties van zijn pijplijn in gang gezet. De pijpleiding was na een hackeraanval vrijdag volledig stilgevallen, wat leidde tot tekorten in de benzinestations. De operaties zijn heropgestart rond 17 uur lokale tijd (23 uur Belgische tijd), aldus het bedrijf in een persbericht. Het zal wel nog enkele dagen duren voor de pijpleiding weer helemaal normaal functioneert.