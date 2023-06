Situatie kritiek in Zwitsers bergdorpje dat bedreigd wordt door rotsmassa

Unieke foto’s van eerste deporta­ties naar Auschwitz-Birkenau ontdekt in Polen

In Polen zijn zeldzame foto’s ontdekt van de deportatie van de eerste gevangenen naar het naziconcentratiekamp Auschwitz-Birkenau. De foto’s zijn vermoedelijk genomen door een agent van de Duitse staatspolitie die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Polen was gestationeerd.