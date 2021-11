Situatie in grensgebied Wit-Rusland escaleert: leger zet waterkanonnen en traangas in tegen migranten

Man die zichzelf opblies in taxi geïdentifi­ceerd: “Enzo is Syrische asielzoe­ker die zich tot christen­dom bekeerd had”

De man die zichzelf opblies in een taxi in Liverpool was een Syrische asielzoeker. Dat melden Britse media. De Britse politie heeft hem geïdentificeerd als Emad Al-Swealmeen (32). Na een naamswijziging ging hij als Enzo Almeni door het leven. Opmerkelijk: in 2017 bekeerde hij zich tot het christendom. “We gaan uit van een terreuraanslag, maar het motief is vooralsnog onduidelijk”, klinkt het bij de politie, die wel zegt dat er bij huiszoekingen “belangrijk materiaal” is gevonden. De vier mannen die eerder waren aangehouden zijn na hun ondervraging weer vrijgelaten.

7:03