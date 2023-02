Situatie bij belegerd Bachmoet “extreem gespannen”: Russen hebben stad bijna omsingeld, slagveld één grote modderpoel

KIJK. Recente dronebeelden tonen de ravage in Bachmoet

Alleen vanuit het westen kunnen de troepen in Bachmoet nog voorzien worden van voorraden en munitie. Ten noorden, oosten en zuiden van de stad zitten Russen, die proberen de omsingeling compleet te maken en tegelijkertijd de stad te belegeren. Ze zouden al zeker een deel in handen hebben.

Nieuw rapport toont aan: België verscheept voor 7 miljoen euro per dag aan Russisch LNG in Zeebrugge

Rusland beschuldigt VS “provocatie” voor te bereiden in Oekraïne “met giftige stoffen die psychoses veroorzaken”

Regen en modder

Doordat het geregend heeft en de voorjaarsdooi al vroeg is ingetreden, zijn de loopgraven aan beide kanten veranderd in modderpoelen. Dat maakt het voor de soldaten lastig om terreinwinst te boeken. Volgens persbureau Reuters zitten meerdere militaire voertuigen rond de stad vast in de modder.

De dooi in de lente - ook wel bekend als rasputitsa - heeft de reputatie dat hij militaire plannen verpest om aan te vallen in Oekraïne en het westen van Rusland. Hij verandert wegen in rivieren en velden in moerassen. “Lente betekent modder”, bevestigt Mykola (59), die een raketwerpereenheid van het Oekraïense leger leidt aan het front. “Het is dan onmogelijk om nog vooruit te komen.”