Sint en pieten zetten achtervolging in op vluchtende winkeldief, kinderen door het dolle heen

Journalis­te bestolen in WK-dorp, maar vraag van politie verrast haar nog het meest: “Welke straf wil je voor de dief?”

Een Argentijnse journaliste is tijdens een live-uitzending bestolen in een fandorp in Qatar. Niet de diefstal zelf verraste Dominique Metzger het meest, wél de vraag die ze achteraf kreeg van de lokale politie. “‘Welke straf wil je dat we hem opleggen?’, vroeg de agente toen ik aangifte ging doen.”

21 november