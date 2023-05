Sinn Fein op kop bij lokale verkiezingen in Noord-Ierland

KIJK. Verkeers­agen­te uit Detroit gaat viraal en krijgt 50.000 dollar van TikTokker en volgers

Een video van TikTokker Zachery Dereniowski gaat viraal op sociale media. Op de video is te zien hoe hij in Detroit de verkeersagente Linita Edge aanspreekt op Moederdag. Edge vertelt dat ze alleenstaande moeder is en het financieel niet makkelijk heeft. Dus bedenkt de TikTokker een manier om haar te verrassen: ze mag tijdens haar shift naar een wedstrijd van haar favoriete honkbalclub de Tigers. En dat is nog niet alles: Zachery’s volgers zijn zo ontroerd door het verhaal dat ze een geldinzamelactie starten. Zo ontvangt de verkeersagente plots 50.000 dollar.